Kerst in Oud Kampen eindigt met 85.000 bezoekers

Eerste dag Kerst in Oud Kampen trekt 50.000 bezoekers

12:46 Zo'n 50.000 mensen hebben zaterdag een bezoek gebracht aan Kerst in Oud Kampen. De organisatie van het tweedaagse openluchtfestival in de stad is ‘heel tevreden‘, maar wil in de toekomst wel maatregelen nemen om de doorstroming te verbeteren.