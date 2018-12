Kerst in Oud Kampen kijkt nog eens naar veiligheidsplan, Dickens Deventer wacht af

updateDe aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg is voor Kerst in Oud Kampen aanleiding met gemeente en hulpdiensten in gesprek te gaan over het veiligheidsplan. De organisatie van het Dickens Festijn wacht af of de overheden met aanvullende adviezen of maatregelen komen.

De huidige maatregelen zijn gebaseerd op het algemene dreigingsniveau in Nederland voor terroristische aanslagen. Als er meer gedaan moet worden voor een veilig evenement, dan zal Kerst in Oud-Kampen het veiligheidsniveau opschalen. ,,De experts zijn leidend’’, zegt Emma Quilligan, zakelijk leider van het evenement dat dit jaar op 22 en 23 december wordt gehouden. ,,Als die zeggen dat het anders moet, dan doen we dat. Daarom willen we met gemeente en adviserende hulpdiensten in gesprek.’’

Volledig scherm Kerst in Oud Kampen, 2012. © Archief Freddy Schinkel

In het huidige veiligheidsplan van Kerst in Oud Kampen zijn bijvoorbeeld geen roadblocks opgenomen. Die waren er tijdens de Internationale Hanzedagen, mei 2017, wel. ,Dat was een heel ander evenement, veel groter en met internationale hoogwaardigheidsbekleders. Dat speelt ook mee bij het maken van een veiligheidsplan.’’

Zelfstandig

In Deventer barst het jaarlijkse Dickens Festijn dit weekeinde los. Organisator Hein te Riele zegt: ,,Ieder incident kan aanleiding zijn om te kijken of het beter en anders kan. Maar wij gaan daar niet zelfstandig in te werk, wij zijn geen terreurexperts. We wachten af wat de vergunningverlener en de Veiligheidsregio aangeven.” Over de huidige en eventueel te nemen veiligheidsmaatregelen doet hij inhoudelijk geen mededelingen.

Te Riele kan zich voorstellen dat de aanslag in Straatsburg impact heeft op bezoekers van het Dickens Festijn. ,,Dit gaat niemand in de koude kleren zitten, ook ons niet. Maar mensen die naar het Dickens Festijn komen mogen ervan uitgaan dat het veilig is, anders zouden we het niet organiseren. Natuurlijk kunnen mensen gevoelens van onveiligheid hebben, maar die kun je ook hebben als je gewoon in de binnenstad van Deventer, Zutphen of Zwolle loopt.”

Bezoekers

Het Dickens Festijn - dit keer op 15 en 16 december - trekt al jaren bezoekers uit binnen- en buitenland. Vorig jaar kwamen er verspreid over twee dagen 125.000 mensen kijken in het Bergkwartier waar bijna duizend personages de Victoriaanse tijd laten herleven.