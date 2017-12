Kerst in Oud Kampen trekt 90.000 bezoekers

Organisator Jan Liefting benadrukt dat de ‘lichtstraat’ één van die nieuwe thema’s is. ,,Kerst in Oud Kampen is een theatraal lichtjesfeest. Niet voor niets gaan we pas echt los als het donker wordt. Mensen moeten aan het einde van ons verhaal met een grote glimlach ons festivalterrein weer verlaten. Lichteffecten spelen daarbij een grote rol.'' Een geweldig voorbeeld is de betoverende lichtbundel in de Botervatsteeg die in combinatie met rookflarden een haast buitenaards gevoel oproept. In een mysterieus blauw schijnsel lijkt het standbeeld van de ‘onbekende Kampenaar’ de enige houvast voor de gedesoriënteerde bezoeker.