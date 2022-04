Kerst vieren op 1 april, Kampen doet het: ‘We hebben wel een geloofwaardigheidsprobleem, denk ik’

video Na zoveelste brand neemt schroothan­del Regelink in Kampen rigoureus besluit: ‘Zijn er helemaal flauw van’

Na de zoveelste brand, de vijfde in acht jaar, zijn ze er bij schroothandel Regelink in Kampen ‘helemaal klaar mee’. Het bedrijf gaat zijn klanten nu daadwerkelijk beboeten als er brandbare accu’s in de lading worden aangetroffen. ,,Het is dweilen met de kraan open, we willen een signaal afgeven.”

29 maart