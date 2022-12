Kerstliefhebbers opgelet: met het Kamperlijntje ga je dit weekend geheel in kerstsfeer van Zwolle naar Kampen

Bezoekers van openlucht theaterfestival Kerst in Oud Kampen kunnen dit weekend al op het station in de stemming komen. Keolis Blauwnet rijdt komend weekend op het traject Zwolle-Kampen met een heuse kersttrein.

Op zaterdag 10 en zondag 11 december heeft het openlucht theaterfestival Kerst in Oud Kampen plaats. Jaarlijks trekt dat festival zo’n 85.000 bezoekers. Om reizigers al helemaal in de sfeer van het festival te brengen, zal Keolis Blauwnet op het traject van Zwolle naar Kampen met versierde treinen rijden. Ook zullen de treinen langer zijn dan normaal en wordt er tijdens de rit wat lekkers uitgedeeld.

10 euro

Reizigers die gebruikmaken van de bus en regionale trein zijn de gehele maand december ook nog eens extra voordelig uit. Een dagkaart kost de hele maand slechts 10 euro. De kaart is geldig in de bussen en regionale treinen in Flevoland, Gelderland en Overijssel (met uitzondering van het stadsvervoer in Almere en Lelystad, red.).

Deventer en Elburg

Kerst in Oud Kampen wordt normaal in het laatste weekend voor kerst gehouden, maar is vanwege de finale van het WK voetval verplaatst naar aankomend weekend. In hetzelfde weekend worden het Dickens Festijn in Deventer (125.000 bezoekers) en Winter in de Vesting in Elburg (30.000 bezoekers) gehouden. Er valt dus genoeg te kiezen voor de kersttoerist in Oost-Nederland.

,,De drie evenementen kunnen prima naast elkaar bestaan, omdat ze inhoudelijk verschillen. Ook qua regio zitten we elkaar niet in de weg. Ik denk dat mensen na de coronajaren behoefte hebben aan gezellige evenementen en dat het daardoor overal goed druk zal worden”, zei Martijn Westerbrink, directeur van het Dickens Festijn in Deventer, daar eerder over tegen de Stentor.

