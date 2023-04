Kersvers koningspaar bracht 10 jaar geleden bezoek aan ’s Heerenbroek: ‘Bracht het dorp veel’

Met video Stadsomroe­per Peter Vader krijgt Koninklij­ke onderschei­ding: ‘Ik dacht dat ik een training moest geven’

Veertien Zwollenaren liepen vandaag met een brede glimlach op het gezicht de Hanzestrohmzaal van schouwburg Odeon in Zwolle uit, met een lintje op hun borst. Een nieuwe Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is stadsomroeper Peter Vader (66). „We moeten allemaal trots zijn op de Hanzestad Zwolle.”