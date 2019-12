Ketenmarinier Jur pakt overlast-asielzoekers keihard aan: ‘Het zijn net hyena’s’

video Kampen knalt alweer en maakt zich op voor de strijd om de ‘koperen melkbus’

28 december De strijd om de koperen melkbus barst weer los in Kampen. De prijs voor de beste carbidschutterslocatie wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt door het Schuttersgilde, dat dit jaar voor het eerst écht actief is tijdens de jaarwisseling. Sinds vrijdagavond mag in Brunnepe in de avonduren worden geknald.