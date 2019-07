‘Keurige’ fietsendieven in Kampen tonen berouw: ‘Ze zijn heel erg nat gegaan’

Het balletje begon te rollen nadat de buurman van Van der Weerd een berichtje naar hem stuurde. ,,Ik kreeg een appje van mijn buurman. Hij weet dat wij camera’s hebben en vertelde dat zijn fiets was gestolen met de vraag of ik tijd had om even naar de beelden te kijken.’’ Na het terugspoelen van de camerabeelden wordt duidelijk wanneer de fiets is gestolen en bovenal: de fietsendieven staan haarscherp op beeld.