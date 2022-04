Kind overlijdt aan verwondingen na botsing met vrachtwagen op N50 bij Kampen

met video Ongeluk waarbij vrouw (34) uit Kampen overlijdt, raakt burgemees­ter: ‘Hartver­scheu­rend’

Opnieuw ging het vreselijk mis op de N50. Bij een aanrijding vanmiddag is een 34-jarige vrouw uit Kampen overleden. Twee kinderen die ook in de auto zaten, raakten bij het ongeluk gewond. Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen betuigt zijn medeleven. ‘Dit is hartverscheurend.’

20 april