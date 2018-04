Kinderboek Carry Slee met illustraties Iris Boter uit Kampen

Trompet­broers uit Kampen spelen in toeristi­sche trekpleis­ters van Italië

29 april De Stephansdom in Wenen is afgevinkt. Dit jaar volgen de Arena van Verona en de Basilica San Marco in Venetië. Trompetbroers Edwin en Maurice van Dijk uit Kampen leven hun droom, in het spoor van Mozart.