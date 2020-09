Kinderen meenemen op avontuur, dat is wat Johan (41) uit IJsselmuiden wil met zijn boekenserie Campers

Natuur­clubs strijden bij rechter om natuur rondom nog te bouwen recreatie­park Roggebot­sluis

14 september Terwijl na jaren juridische strijd vandaag de eerste schop de grond in ging voor de bouw van het dorp Reeve, boog de rechter in Zwolle zich over de bouw van recreatiewoningen op voormalige camping Roggebotsluis, ‘om de hoek’ van het nog te bouwen dorp. De Natuurvereniging IJsseldelta (NVIJ) en de Stichting Werkgroep Zwartendijk (SWZ) vinden het plan een bedreiging voor het naastgelegen Natura2000-gebied.