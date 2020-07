Kinderen zomerschool Kampen kijken de kat eerst uit de boom

IJsselmui­den zingt weer in de kerk: dienst 'volgeboekt' met 160 zangers

25 juli Vanaf morgen kan elke kerkganger de psalmen weer uit volle borst meezingen in de Hervormde Dorpskerk in IJsselmuiden. Het kerkbestuur is na uitvoerige studie tot de conclusie gekomen dat de kans op besmetting met het coronavirus minimaal is. Wel blijft het aantal mensen dat wordt toegelaten tot de diensten beperkt tot 160, terwijl de kerk plaats biedt aan zo’n 750 bezoekers.