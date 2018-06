Kinderopvang in portacabins door ruimtegebrek in scholen Kampen

De noodgebouwen worden direct naast de scholen op 'Zuid' en Het Onderdijks geplaatst. Hoewel de gemeente Kampen beaamt dat de portacabins de omgeving niet verfraaien, wil het voor vijf jaar een vergunning verlenen. Van belang is dat de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang dichtbij de scholen wordt gehuisvest. Dit is een wens van de ouders. In de regel brengen zij kinderen naar de opvang en de basisschool.