Kippenlevens gespaard: ruimingen na vogelgriep beperkt

Sinds de grote vogelgriepuitbraak in 2003, werden alle pluimveebedrijven die binnen een straal van een kilometer van de ‘brandhaard’ liggen, preventief geruimd. ,,Of de dieren nou gezond waren of niet. Dat is natuurlijk heel erg schrijnend. In de eerste plaats voor de dieren, maar ook voor de eigenaren van die bedrijven.”

Voor het eerst sinds 2003 heeft het Ministerie van Landbouw nu besloten om een bedrijf dat op ruim 500 meter van de uitbraak ligt, niet te ruimen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten dat Europese richtlijnen dit mogelijk maken. 'Of een bedrijf in het 1 km-gebied ontzien kan worden van preventieve ruiming, zonder onverantwoorde risico’s te nemen in de bestrijding van het virus, hangt af van de veterinair-epidemiologische situatie', schrijft ze. Dat kan dus per geval verschillen. 'Om een bedrijf te kunnen ontzien is het van belang dat een dergelijk bedrijf zich niet in de buurt van een pluimveedicht gebied bevindt.' Ook moet het bedrijf de hygiënemaatregelen streng naleven.

Bloedtest

De kippenhouder in Kamperveen voldoet aan die eisen en wordt daarom nu ontzien. Wel wordt het bloed van de kippen de komende dagen meerdere malen getest op aanwezigheid van het virus door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook is de onderneming voorlopig geblokkeerd. Een ander bedrijf, met vleeskuikens, dat op slechts 50 meter van dat van de familie Mostert ligt, wordt wel preventief geruimd.