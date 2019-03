Klassieke muziek van Bach in jazz-jas tijdens IJsselproms in Kampen

Video Het koper van Excelsior glimt na een eeuw nog steeds

12 maart Brassband ‘Excelsior’ uit Zalk viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Dat gebeurt met een jubileumconcert op 30 maart in het MFD in Zalk, waarbij ook oud-leden worden opgeroepen voor een reünie. Nauw verbonden is de muziekvereniging met Zalk. ,,Als er wat is in Zalk, doen we mee.’’