Kledingkast opruimen? Maak daar een feestje van met Elise uit Kampen

Bodemver­vui­ling onder IJsselmui­den pijnigt hersenen: Hoe ruimen we de troep op?

6:00 De bodemvervuiling onder IJsselmuiden is twee kilometer lang en zit tot zestig meter diep. Saneren is noodzakelijk en kost naar verwachting miljoenen. Dat is nu zeker na bijna twee jaar onderzoek. Hoe nu verder? Vijf vragen over deze hersenkraker.