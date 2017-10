Kleinschalig opvangcentrum jonge asielzoekers Kampen vandaag officieel geopend

Aan de buitenkant is nauwelijks te zien dat het om een opvangcentrum gaat voor minderjarige asielzoekers. Een strak gestucte boerderij die je wel vaker ziet op het platteland. De binnenkant is een ander verhaal. Slaapkamers met diverse bedden, een kantoortje, een computerlokaal en een ruime keuken waar het maandagmiddag half vier een drukte van belang is: de jonge vreemdelingen komen net uit school.

Zo'n 20 bewoners telt het kleinschalige opvangcentrum in Kampen dat vandaag officieel geopend wordt. Allemaal jongeren tussen de 14 en 17 jaar, afkomstig uit landen als Afghanistan, Eritrea, Iran, Wit-Rusland en Albanië. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) zijn ze, uitgeprocedeerd en wachtend op terugkeer naar hun land van herkomst. ,,We zijn hier vooral bezig met herstel van het gewone leven", zegt COA-manager Bernhard van Gelder, verantwoordelijk voor het opvangcentrum. ,,Met veel positieve aandacht, warmte en liefde."

Ritme

Een normaal ritme van dag en nacht krijgen, naar school gaan, een vak leren, zo is de bedoeling. Herstel daarvan is volgens Van Gelder 'extreem moeilijk'. ,,Het is al tragisch dat ze hier zijn. Ze zijn met andere verwachtingen gekomen, elk kind heeft zijn eigen verhaal. Ze zijn echt niet voor hun plezier naar Nederland gekomen.''

Sinds 2016 probeert Nederland amv's zoveel mogelijk onder te brengen in kleinschalige opvanglocaties. Eind vorig jaar liet het COA zijn oog vallen op een een boerderij aan de Cellesbroeksweg in Kampen. Eerder dat jaar had de gemeente al laten weten een grootschalig opvangcentrum niet te zien zitten, een kleinschalige locatie voor was wel een optie.

Onrust

De komst van het opvangcentrum in de kapitale woonboerderij voor ama's stuitte op verzet in de buurt. ,,Onbekend maakt onbemind'', zegt Van Gelder. Met informatiebijeenkomsten, persoonlijke gesprekken en een open dag probeerde het COA weerstand weg te nemen. ,,Ik heb tegen iedereen gezegd: is er wat, kom langs en drink een bak koffie. We doen hier echt ons stinkende best."

Het COA kocht de boerderij afgelopen voorjaar. In anderhalve maand tijd is het woonhuis verbouwd tot opvangcentrum. De woonkamer is gebleven, de bioscoop is verdwenen. Het kippenhok in de tuin bevat weer levende have. Om voor te zorgen en van te eten. De moestuin is in 2018 aan de beurt. Het opvangcentrum ademt rust en vriendelijkheid uit.

Ruim jaar

Perspectief in Nederland bieden ze niet. ,,Al zullen sommigen wel blijven, om wat voor reden dan ook.'' Van Gelder gaat ervan uit dat ze gemiddeld een jaar tot anderhalf in het opvangcentrum wonen. "We proberen er een hechte groep van te maken.'' Dat is het al een beetje. ,,Ze zijn zorgzaam voor elkaar. Dat zie je niet altijd bij kinderen van deze leeftijd.''