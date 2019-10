Kleinzoons leggen struikelsteen voor betrapte oorlogsheld Snoep uit Kampen

Struikelstenen of stolpersteine zoals de oorspronkelijke Duitse naam luidt zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De stenen liggen in de openbare ruimte ter herinnering aan mensen die in de oorlog zijn verdreven of gedood.

De steen voor Snoep is de 51e in Kampen. ,,Jo Leo Snoep had een machinefabriek in de Bovenhavenstraat. Daar werden schietoefeningen gehouden, maar een raam of deur stond open’’, vertelt Joop van Dijk van de Stichting Kamper Struikelstenen. Duitse militairen in de militaire manege bij de Bovenhaven hoorden het geschiet en namen poolshoogte. ,,Snoep werd gearresteerd en ondervraagd op de Koornmarktkazerne. Vervolgens zijn de Duitsers met hem op pad gegaan in een motor met zijspan. Wat er daarna precies is gebeurd is onduidelijk, maar Snoep werd doodgeschoten aan de IJsselkade en later uit de IJssel gevist.’’