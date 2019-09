Klepkeringen Kampen haperen te vaak: ‘We zijn er wel klaar mee’

Het is geen succes, de zogenaamde klepkeringen die Kampen moeten beschermen tegen hoog water. Ze haperen zo vaak dat het waterschap ze laat vervangen. ,,We zijn er wel klaar mee’’.

De kering pal voor de Stadsherberg is dinsdagmorgen als eerste aan de beurt. Een voor een worden de kleppen op een vrachtwagen geladen. Het draaimechanisme is al verwijderd en ligt op het voetpad. Omwonenden kijken vanaf hun balkon toe hoe langzaam een gapend gat in de IJselkade zichtbaar wordt. Een zeldzaam kijkje in de ingewanden van de installatie die de binnenstad droog moet houden bij hoog water.

Hoogwaterkering

De plaatsing van de vijf klepkeringen begon aan het begin van deze eeuw, als belangrijk onderdeel van de hoogwaterkering die dwars door de binnenstad loopt. De kleppen liggen verzonken in de straat en komen omhoog als het water over de kade komt. Dat is in al die jaren nooit nodig geweest en dat is maar goed ook: de kering hapert nogal eens.

,,In het begin ging het nog goed’’, zegt Jaap Ruiter van Waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Maar er deden zich steeds meer problemen voor. Door intensief verkeer dat over de keringen komt, ontstonden er trillingen. Daardoor is er onderin wel een en ander gebeurd. Ook zijn ze gevoelig voor vocht. Er waren te veel reparaties nodig.’’ Ook vervelend voor het verkeer, want dat moet omrijden bij werkzaamheden aan de installaties. Lang verhaal kort: ,,We zijn er wel klaar mee’’.

Volledig scherm Een van de kleppen van de kering komt omhoog. © Foto Freddy Schinkel

Toen een grote en dure onderhoudsbeurt in zicht kwam, besloot het waterschap de klepkeringen te vervangen door aluminium schotbalken, handmatig te bedienen. Die zijn betrouwbaarder en vragen minder onderhoud. ,,En de maatvoering is hetzelfde als die van de klepkering’’, zegt Ruiter.

Stormseizoen

De werkzaamheden in de binnenstad duren tot eind oktober. Ruiter: ,,We wilden klaar zijn voor het stormseizoen, maar dat gaat niet helemaal lukken. Als het hoog water is terwijl de kleppen nog niet vervangen zijn? Die kans is niet groot, maar we zijn voorbereid.’’ Met een knik naar de andere kant van de IJssel: ,,Daar staan 150 big bags klaar met zand. Die zullen we in dat geval plaatsen op de plek van de keringen. De mensen in de stad moeten hun voeten droog houden natuurlijk’’.