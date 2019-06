Klok terug op toren van Bovenkerk in Kampen

Tijdens de opknapbeurt werd in één van de wijzerplaten kogelgaten gevonden. Die hebben de restaurateurs laten zitten. Ze worden gezien als litteken uit het verleden. Tijdens het onderzoek bleek dat de wijzerplaat aan de noordzijde van de toren waarschijnlijk de meest authentieke is. Op basis van het bestek tot plaatsing wordt gesteld dat de wijzerplaat in 1807 is gemaakt en op de toren is geplaatst. De andere twee zijn zeer waarschijnlijk in latere jaren vernieuwd, meldt de gemeente Kampen.