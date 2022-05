‘Klokkengieter-tapes’ brengen Geert van Wou tot leven

met video Eén grote lampionop­tocht over de stadsbrug in Kampen: ‘Sommige deelnemers vinden het jammer’

Voor het eerst in de geschiedenis trok de lampionoptocht dinsdagavond over de Kamper stadsbrug. Het was een samenwerking tussen de oranjeverenigingen uit Kampen, IJsselmuiden en Brunnepe. Ontstaan uit nood, want door corona was de voorbereidingstijd voor twee verschillende lampionoptochten iets te kort. Het leverde een bonte stoet op.

27 april