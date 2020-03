Klopjacht na ongeluk in Kampen heeft succes: gevluchte verdachte opgepakt

Isala Zwolle verwacht snel piek in patiënten­stroom: ‘Het is nu alle hens aan dek’

7:00 Isala in Zwolle verwacht een flinke piek in de toestroom van nieuwe corona-patiënten in de komende anderhalve tot twee weken. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann zegt dat het ziekenhuis er klaar voor is.