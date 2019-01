Klussers uit Kampen schitteren in hilarisch reclamespotje: ‘John de Mol mag altijd bellen’

reportage Wietkwe­kers trekken naar woonwijken: ‘Levensge­vaar­lijk’

15 januari Een enorme hoeveelheid stroom die via een gebrekkige verbinding naar een zolder loopt, terwijl een huis verder kinderen liggen te slapen. Wietkwekers in een woonwijk: je moet er niet aan denken, toch trekken ze steeds meer naartoe. Oost Nederland is koploper en slechts een fractie wordt opgerold. De Stentor ging met Enexis Netbeheer mee naar een controle in een woonwijk in IJsselmuiden.