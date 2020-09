Knokken voor een beter leven: bijstandsmoeder Patricia (37) uit Kampen laat zich de mond niet snoeren

Kampen geeft klap op plannen voor herinrich­ting N307 en de Roggebot­sluis

10 september De Kamper gemeenteraad is, met uitzondering van de VVD, akkoord met de plannen voor de herinrichting van de N307 tussen Kampen en Dronten. Alhoewel de raad vanavond de spreekwoordelijke klap op de plannen gaf, hebben de raadsleden en omwonenden zorgen over de verkeersveiligheid op de omliggende wegen in het gebied.