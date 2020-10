Knoop doorgehakt: Kampen krijgt eind oktober een corona-testlocatie

Over het openen van een testlocatie in Kampen was begin deze maand nog een hoop onduidelijk. Wethouder Jan Peter van der Sluis meldde in een vergadering op vragen van de VVD Kampen dat de komst van een teststraat naar Kampen zeker was. GGD- directeur Rianne van den Berg liet vervolgens weten dat de komst van de teststraat helemaal nog niet 100 procent zeker was. ,,Kampen lijkt me zeker een goede mogelijkheid. Maar we onderzoeken het nog’’, zei Van den Berg toen.