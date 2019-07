Knutselaar van Kampereiland laat zich niet op de kop zitten door hout of metaal

video Kampenaar weet zondag­super­markt goed te vinden

21 juli De supermarkten die op zondag voor het eerst de deuren openden in Kampen, hadden over het algemeen niets te klagen over de klandizie op de eerste, zevende dag. ,,Boven verwachting'', aldus Jasper Meijer van de Albert Heijn in het Stationskwartier. ,,Toen ik om twaalf uur opende, stonden er al iets van vijftien klanten buiten te wachten''.