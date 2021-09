Knutselaar van Kampereiland weet nu echt niet meer waar hij met zijn nieuwste gebouw naar toe moet

Nieuwe, maar onzekere toekomst voor boerderij De Keulvoet in Kampen

27 september Terpboerderij De Keulvoet, ingeklemd tussen de Molenbrug en Het Onderdijks, was generaties lang een echt boerenbedrijf. Sinds 2002 staat de boerderij echter leeg, was er anti-kraak bewoning in het pand en woedde er in 2019 een brand. Na die brand is het pand weer onbewoond geraakt, en is de historische boerderij zwaar aan het vervallen. Maar wellicht dat er een nieuwe toekomst is voor het gebouw, in de vorm van huisvesting voor jongeren ‘met een stipje’. De initiatiefnemers zijn enthousiast, de buurt niet afwijzend, maar de gemeente is afwachtend.