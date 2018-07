Koe op de toren tijdens warme start Kamper Ui(t)-dagen 2018

VideoMet het traditionele hijsen van de koe zijn vanochtend onder warme omstandigheden in Kampen de Kamper Ui(t)-dagen 2018 begonnen. Het Rode Kruis is volgens de organisatie extra alert vanwege de warmte.

Wethouder Geert Meijering heeft dit jaar de loting tussen de wethouders gewonnen en mocht de koe omhoog hijsen. ,,Het is hartstikke leuk om te doen. Ik heb het al vaker gedaan, dus de techniek zit in de vingers.”

Terwijl de kinderen bij de hekken om zich heen kijken waar de koe nu toch vandaan zal komen, bedankt Meijering de mensen voor hun aanwezigheid. ,,Toch mooi dat u er bent, ondanks dat de mussen van het dak vallen.”

Opa

Eén van de kinderen die aandachtig naar de koe staat te kijken is Quirijn (6). Zijn overgrootopa heeft het fenomeen volgens hem bedacht. ,,Dat heeft papa verteld. De koe werd gehesen, omdat er allemaal gras op de toren hing. En toen heeft mijn overgrootopa een koe bedacht.”

Wethouder Meijering gaat er iets dieper op in. ,,Het verhaal achter dit ritueel is dat er ooit gras groeide op de Nieuwe Toren. Als er een koe in gehesen zou worden, dan zou die mooi dat gras opeten. Dat is natuurlijk een prachtig verhaal en wij koesteren dat.”

Maatregelen

Het verhaal wordt verteld in de warme zon, want de hittegolf maakt voor de Kamper Ui(t)dag geen uitzondering. Volgens Jacco Swillens van de organisatie zet het Rode Kruis zich vandaag extra in als dat nodig is. ,,En er is genoeg horeca in Kampen waar drinken te krijgen is.”

Het Rode Kruis zelf heeft voor deze dag extra maatregelen genomen. ,,We hebben extra water bij ons, zowel om te drinken als om te koelen”, zegt Jolanda Brouwer van het Rode Kruis in Kampen. ,,Wij adviseren iedereen om extra te drinken, zich luchtig te kleden en vooral in de middag extra verkoeling te zoeken.”