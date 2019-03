Koeienparade door binnenstad Kampen: 1 aprilgrap, of toch niet?

video Meer twijfels en klachten over pre­fab-woningen uit Zeewolde: ‘Waardeloos. Alle deuren klemmen’

6:00 Het aantal klachten over de prefab-woningen van Slokker Innovate uit Zeewolde groeit; in Kampen zijn bewoners van een blokje van twaalf huizen zeer ontevreden over hun huurhuis. Ondertussen twijfelt corporatie SallandWonen nu over de bouw van twintig Spaarhuiswoningen na de onthullingen van de Stentor over uiteenlopende gebreken.