Koekoek is 'niet geschikt' voor nieuw wijkje IJsselmuiden

Strooien zout steeds duurder in Kampen

6:30 Kampen moet kritisch kijken naar gladheidsbestrijding in de gemeente. De kosten daarvan blijven maar stijgen. Om te voorkomen dat die helemaal uit de hand lopen, moet de gemeente onderzoeken hoe het anders kan, vindt de strooidienst. Minder strooien is een optie, of andere routes rijden of extra geld voor mens en materieel.