Koekoekspolder bij IJsselmuiden snel energie- én CO2-neutraal

In de Koekoekspolder bij IJsselmuiden moet over twaalf jaar net zoveel energie opgewekt worden als dat er gebruikt wordt. Plannen hiervoor zijn verenigd in een stichting, die dinsdag van start gaat.

Door verschillende soorten energie op te wekken moet het glastuinbouwgebied Koekoekspolder in 2030 energie- én CO²2-neutraal zijn. Het gebied is dan ook het startpunt voor een regionaal warmtenet. Dat is althans de ambitie van de 'Stichting KKP Energieneutraal 2030', waarin zo'n twintig tuinders de krachten bundelen. Deze dinsdag wordt de stichting officieel opgericht en presenteren de tuinders hun plannen.

Warmtevraag

,,We zijn al een poosje bezig. In het gebied is veel warmtevraag, en tegelijkertijd moeten we van het aardgas af. De plannen zijn groots, we willen nu doorinvesteren", legt voorzitter van de beoogde stichting René Venendaal uit. ,,Straks kunnen we partijen met één stem aanspreken. Het hele gebied is erbij betrokken."

,,Uiteindelijk willen we ook graag opschalen tot een regionaal warmtenet", vervolgt Venendaal. ,,Daarop zouden dan ook woningen en bedrijventerreinen in de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland aangesloten kunnen worden. Het is een stapsgewijs proces tot 2030. Maar ik acht het wel realistisch."

Sinds 2012 wordt een deel van de kassen in IJsselmuiden bijvoorbeeld al verwarmd met geothermie: warmte uit de diepe aarde. Hierdoor is in het gebied al 50.000 ton CO2 gereduceerd. Met de methode bespaart het gebied 6 miljoen m³ aardgas per jaar. Dat getal moet over twaalf jaar zijn opgelopen naar 50 miljoen, de hoeveelheid aardgas die nu jaarlijks in de Koekoekspolder wordt verbruikt. Daarom zijn er plannen voor extra geothermieputten, waarvan de eerstvolgende in 2021 gereed moet zijn.

Snoeihout

Daarnaast gaat dinsdag de eerste schop de grond in voor de aanleg van een houtgestookte installatie, waarmee warmte wordt geproduceerd door het verbranden van snoeihout. Dat kan dan via de leidingen dan naar de kassen. ,,Dat is van de zomer klaar. Het geeft minder risico's en meer flexibiliteit, we hebben dan ook alternatieven als de putten bijvoorbeeld onderhoud nodig hebben", zegt Venendaal.

Ook de uitstoot en het gebruik van CO2 (koolstofdioxide) moet neutraal worden. Het gebied heeft het gas nodig om planten en groentes te laten groeien. ,,Wij willen de CO2 gebruiken die er toch al is. Deels kan dat via de CO2 die vrijkomt in de houtgestookte installatie", legt paprikateler Wilbert van der Bosch uit. ,,Voor het overige deel onderzoeken we of we gebruik kunnen maken van afgevangen CO2 van afvalverwerker Twence in Hengelo."

Rendabel

Voor de plannen zijn flinke investeringen nodig. Venendaal: ,,Daar hebben we private investeerders voor, maar ook publieke middelen. We kijken naar alles wat mogelijk is, maar het moet natuurlijk wel rendabel zijn."