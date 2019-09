Koelewijn in het kwadraat regeert de stad Kampen

Franco Koelewijn (11) is gistermiddag in het Kamper stadhuis beëdigd als nieuwe jeugdburgemeester van Kampen. Nee, hij is geen familie van de ‘volwassen’ burgemeester Bort Koelewijn.

De brief van Franco had indruk gemaakt op de commissie die de zeven sollicitanten moest beoordelen. ,,We konden niet om Franco heen’’, omschreef burgemeester Koelewijn de sollicitatiebrief van z’n achternaamgenoot.

Beperking

Koelewijn junior wil zich vooral gaan richten op het betrekken van Kampenaren met een beperking en allochtonen bij de samenleving. ,,Inclusiviteit’’, omschrijft Koelewijn senior die doelstelling met de ambtelijke term die er voor staat

De nieuwe jeugdburgemeester valt het komende jaar met de neus in de boter vanwege de viering van 75 jaar bevrijding. Juist op dat punt durft Franco ook al een beetje te bedenken wat zijn ‘finest hour’ zou kunnen zijn in het komende ambtsjaar. ,,Bij de dodenherdenking, dat je een brief mag voorlezen.’’

Jeugdketen

Rosalijn van Zijtveld (12) nam afscheid als jeugdburgemeester en moest haar speciale jeugdketen overdragen. ,,Een heel leuk jaar was het’’, blikte zij terug. ,,Ik mocht bij bejaarden komen praten, sinterklaas ontvangen, voorlezen bij de dodenherdenking. Het was echt heel veel.’’

Ondanks al die ervaringen weet ze nog niet of ze later ook de ‘volwassen’ variant van het ambt wil meemaken. ,,Meer iets met ouderenverzorging’’, denkt ze daarover.