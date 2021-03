Koen Bruning: hoe een gebroken spits ging schrijven

Bruning praat snel, zegt in korte tijd heel veel. Gebruikt zijn handen om bij alles wat hij zegt zijn punt te maken. En dat zijn er best veel in een interview van anderhalf uur over zijn boek. De kloof tussen arm en rijk, de stad en het platteland. De onvrede in Nederland, de verdeeldheid onder de mensen. De disbalans tussen de markt, de staat en het maatschappelijk middenveld. Volgens Bruning, pas 21 jaar, is er maar een oplossing voor al deze problemen: een basisinkomen. Ofwel: gratis geld voor iedereen.