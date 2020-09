Kogel is door de kerk: Kampen krijgt er (eindelijk) een nieuwe huisarts bij

Groot tekort aan huisartsen in Kampen: Nieuwe inwoners worden 'tijdelijk geaccep­teerd' tot er een oplossing is

20 augustus De huisartsenpraktijken in Kampen barsten uit hun voegen. Wie zich nu als nieuwe inwoner inschrijft bij een huisarts, is alleen tijdelijk ingeschreven. Zodra er zich een nieuwe arts in Kampen vestigt, verhuizen de tijdelijk ingeschreven patiënten naar de nieuwe praktijk. Het is een van de gevolgen van het huisartsentekort dat niet alleen Kampen treft, maar ook nijpend is in Flevoland, Vechtdal en in de Achterhoek.