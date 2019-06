Koggewerf wil nóg een kogge bouwen: ‘Nieuwe trekpleister voor Kampen’

,,We zijn er serieus mee bezig’’, zegt bestuurslid Ben Diender. ,,Het zou mooi zijn als we in drie tot vier jaar met de bouw kunnen beginnen. Dan hebben we er twee jaar later, zo lang duurt deze klus wel, een trekpleister bij in Kampen.’’ Als eerste stap wil de werf deskundigen uitnodigen op het gebied van financiën en de bouw van zo’n ‘oud’ schip om over de plannen te komen praten. ,,We hopen Europese subsidies binnen te halen en aanspraak te maken op andere fondsen’’, zegt Diender over dat eerste.