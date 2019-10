Koggezangers geven concert als opwarmer bij Filmhuis Kampen

Vijf vragen over de samenwerking en het concert aan Pieter Bredewold, secretaris van de Kamper Koggezangers.

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen, meneer Bredewold?

,,We zijn als groep lid van de stichting ShantyNederland. Dat is een landelijke bond met allemaal muziekgroepen. Daar kwam ik via de agenda erachter dat het Filmhuis Kampen de film Fisherman’s Friends zou gaan vertonen. Dat is een film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, van een acht vissers uit Cornwall, die met zeemansliederen worden ontdekt en de hitlijsten van Engeland bestormen. Het gebeurt in het land wel meer dat er voorafgaand aan dergelijke voorstellingen shanty’s worden gezongen. We hebben daarom contact opgenomen met het Filmhuis en zij waren gelijk enthousiast. Het is een mooie aansluiting en we warmen het publiek even een half uurtje op.’’

Wat wordt er dan zoal door de Koggezangers gezongen vrijdag?

,,We gaan ook een aantal liedjes uit de film zingen. We zingen natuurlijk van oudsher al veel over de kogge, het water en de visserij. Dus dat past goed. Ook het vissersleven is wel bekend in Kampen. We hebben het programma iets aangepast, maar niet veel. Het koor bestaat uit 25 tot 30 mensen, en er kunnen zo’n 120 bezoekers in de zaal. Er zijn nog kaartjes beschikbaar.’’

De samenwerking is dus juist vanwege de film Fisherman’s Friends?

,,Zoals ik al zei: in andere bioscopen is er in het voorprogramma ook al een concert gegeven. We hebben er ook wel veel aandacht aan besteed, door bijvoorbeeld posters rond te brengen. En vergis je niet; we zijn allemaal vrijwilligers. We doen gewoon ons best.’’

Smaakt deze samenwerking naar meer?

,,Nou, we willen wel wat meer kijken naar dit soort evenementen. Maar we blijven natuurlijk ook wel gewoon optreden. Als er in de toekomst weer een situatie voordoet met een film waar goed vooraf een concert bij gegeven kan worden, dan staan we daar zeker voor open.’’

Blijven jullie zelf eigenlijk zitten bij de film?

,,Dat is wel de bedoeling, er zijn stoelen voor ons gereserveerd. We willen de film afkijken. Of we gaan meezingen? Dat ligt een beetje aan het overige publiek, maar ik sluit niet uit dat een aantal van ons zich niet kan inhouden, haha…’’