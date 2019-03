Komt moordenaar Maartje Pieck vandaag vrij?

Behandeling

Vorig jaar al werd de dwangverpleging van H. beëindigd. Deskundigen raadden de rechters aan aan de tbs-maatregel nu ook te beëindigen. Hij drinkt niet meer, H. pleegde het delict onder invloed van alcohol, en de behandeling is rond. Zowel de reclassering en de psychiater die hem onderzocht maken zich geen zorgen dat H. opnieuw over de schreef gaat.

Verlenging tbs

Tegen de adviezen van de deskundigen in vindt het Openbaar Ministerie toch dat de tbs met een jaar verlengd moet worden. Volgens de officier van justitie verbiedt de wet dat de tbs nu al ten einde komt. Voorafgaand aan zo’n einde moet er eerst een voorwaardelijk einde van een jaar lopen. Dat wil zeggen dat de dwangverpleging al ten einde is, maar de tbs‘er een jaar lang gevolgd wordt om te kijken of deze klaar is voor de maatschappij. Dat voorwaardelijk einde ging in april vorig jaar in, dus korter dan een jaar geleden. Ook wil het OM dat H. zich ook het komende jaar onthoudt van bezoekjes aan de gemeente Kampen.