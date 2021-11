Koninklijke onderscheiding voor Kamperveens boegbeeld inlineskaters

Theologi­sche Universi­teit Kampen vindt onderkomen in Utrecht: ‘Belangrijk om te kunnen groeien’

De Theologische Universiteit in Kampen heeft een pand gevonden in Utrecht. In september volgend jaar vinden hier de eerste lessen plaats. De activiteiten in Kampen worden de komende jaren afgebouwd. En wat gebeurt er met de historische gebouwen van de universiteit in de Hanzestad?

28 november