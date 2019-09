Koor in de maak voor jongvolwassenen in Kampen

Als student zong Paul van Rijssel in een Gronings studentenkoor, maar in zijn nieuwe woonplaats Kampen heeft hij nog niets van zijn gading kunnen vinden. Daarom heeft hij nu zelf een koor opgericht voor jongvolwassenen, samen met een vriendin. Op 11 september is de eerste repetitie van Switch.

Kampen heeft toch aanbod genoeg als het om koren gaat?

,,Religieuze koren, koren voor vijfigplussers. Maar geen koor waar jongeren leuk met elkaar kunnen zingen. En dat is toch waar Iemke Elzenga en ik naar op zoek zijn. Zij is 23, ik 25. We zijn goede vrienden, zingen is echt een passie van ons. Toen hebben we besloten: als iets er niet is, beginnen we er zelf wel mee. Via het concervatorium in Zwolle hebben we een dirigent gevonden die met ons aan de slag wil gaan. We zijn nu met zijn vijven, inclusief dirigent.’’

Wat staat er straks op het repertoire?

,,Daar wordt nog aan gewerkt. Pop, jazz, liedjes uit musical, van alles eigenlijk. Het moet passen bij ons jaarthema: Ready, Set, Go. Omdat we net zijn begonnen. Een jaarthema werkt prettig, je kiest nummers die daar bij passen en kun je gericht toewerken naar optredens. Het eerste half jaar is vooral bedoeld om een groep bij elkaar te krijgen en een repertoire op te bouwen. Daarna het podium op. Optreden zou fantastisch zijn. Samen ergens naar toe werken geeft zo veel energie.’’

Hoe kwamen jullie bij Kampen?

,,Iemke is eind 2018 in Kampen komen wonen, ik in mei van dit jaar. Ik kende de stad een beetje, kon hier woonruimte vinden in de buurt van mijn werk. Ik voel me wel thuis in Kampen, een Hanzezstad, in de buurt van Zwolle. Niet zo groot, maar wel een stad met allure waar van alles te doen is. Alleen een koor, dt ontbreekt er nog aan.

En zo ontstond Switch?

,,Het koor wat wij zoeken, bestaat nu niet. Kampen heeft veel potentie, denken wij. En daarom gaan we gewoon beginnen. Het koor is voor jongeren tussen en 18 en 30 jaar die van zingen houden. Ervaring is niet nodig, iedereen is welkom. Van de proefrepetitie willen we een gezellige muzikale avond maken, met hapjes en drankjes. Bij mij thuis, want een repetitieruimte hebben we nog niet. Dan moet het maar even zo.’’