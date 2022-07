Kort geding boze watersportburen van tafel: passanten in Kampen krijgen stroom tot einde vaarseizoen

Beloning voor gouden tip vernielin­gen binnenstad Kampen nog niet uitgeloofd

De 1300 euro die Kamper binnenstadondernemers uitloofden voor de gouden tip, nadat twee weken geleden meerdere vernielingen in de binnenstad werden gepleegd, is nog niet uitgedeeld. ,,De politie heeft de zaak nu in onderzoek, dat wachten we eerst af’’, vertelt Michiel de Groot van de Binnenstad Ondernemers Kampen.

25 juli