Kosten Hanzedagen: 1.673.000 euro

De cijfers staat in het eindrapport van de gemeente Kampen over de vier Hanzedagen die daar in juni werden gehouden, dat nu bekend is gemaakt. Het verslag biedt de duidelijkheid waar de politieke partijen in Harderwijk vorige week om hadden gevraagd, toen het ging om een voorstel van het college om een miljoen euro opzij te zetten voor de organisatie van de Internationale Hanzedagen 2031 in Harderwijk.

Verwarring

Wethouder Christianne van der Wal had vorige week verwarring gezaaid over de kosten van de Hanzedagen in Kampen. Aanvankelijk had ze gezegd dat de gemeente Kampen een miljoen euro had geïnvesteerd. Nadat de Stentor erop had gewezen dat Kampen vijf ton had gereserveerd en dat er een tekort was van ongeveer 150.000 euro, stelde zij dat de Hanzedagen in Kampen in totáal een miljoen hadden gekost. Ook dat was onjuiste informatie. Eerder was al duidelijk dat het in totaal om ongeveer anderhalf miljoen euro ging. Maar de precieze cijfers waren vorige week nog niet bekend.