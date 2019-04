KOV wil collectieve verzekering voor praalwagens

Vrijdagavond reden zes praalwagens mee in de lampionoptocht. Vorig jaar waren dat er nog elf. De optocht worstelt al jaren met dalend aantal praalwagens. Koningsdag valt dit jaar ongelukkig, middenin de meivakantie. ,,Mensen hebben wel kritiek, maar moeten ook beseffen wat er allemaal bij komt kijken’’, zegt Michael Bres, voorzitter van KOV. ,,Je rijdt wel met zo'n grote wagen door de stad, met een tractor daarvoor. De veiligheidsvoorschriften worden steeds strenger. We gaan kijken of we voor alle praalwagens een collectieve verzekering kunnen afsluiten.’’ Bovendien gaat het allemaal om vrijwilligerswerk waar een hoop tijd in gaat zitten. ,,Ik zou tegen alle critici willen zeggen: doe volgend jaar zelf mee, dan hebben we een lange optocht.