Krakers in Kampen krijgen even respijt door vormfout: woordje vergeten in vonnis

Omstreden Scholten­steeg bij ’s Heeren­broek in beeld voor woonwagen­kamp

8 oktober De gemeente Kampen wil op dertien locaties onderzoeken of het mogelijk is er woonwagenkampen te realiseren, om te voldoen aan de toenemende vraag naar dit soort kampen. Eén van de locaties is heel opvallend: de Scholtensteeg bij ’s Heerenbroek, de plek waarover Kampen en Zwolle al jarenlang met elkaar in de clinch liggen.