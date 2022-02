Krap behuisde Kamper kunstenares ‘overweldigd door al die lieve, positieve reacties’ na oproep voor steun

Geef je autobanden gratis lucht in Kampen: ‘U bespaart komende 5000 kilometer ruim 50 euro’

Je bandenspanning gratis laten checken kan nu in Kampen. Want hoewel je dat eigenlijk elke twee maanden zou moeten controleren, gebeurt dit vaak niet. Bij het knalgroene apparaat bij het stadhuis komt af en toe een automobilist aanrijden. ,,Oh, in deze band zat wel echt te weinig.”

