‘Kriebelende’ oom (48) uit Kampen veroordeeld tot jaar cel voor ontucht met 3 zusjes en hun nichtje

Actievoer­ders overhandi­gen 700 handteke­nin­gen voor heropenen Cruyff Court Kampen: ‘En we zijn nog lang niet klaar’

Het verzet tegen het sluiten van het Cruyff Court voor vrij voetballen in Kampen is nog lang niet gestild. Voetballers en buurtgenoten in Brunnepe, sinds gisteravond verenigd in een actiecomité, gaven wethouder en locoburgemeester Erik Faber honderden handtekeningen om de afsluiting terug te draaien. ,,We stoppen pas als het Cruyff Court weer open is.”