Krijgt campingzwembad in Kampen voor het eerst een bezoekersstop?

Gerrit Vierhuizen doet zijn verhaal aan de andere kant van het retrobad. Hij vertelt dat Eekhoorn en hij al tientallen jaren betrokken zijn bij dit zwembad. ,,Het oude gemeentebad. Er werd destijds besloten dat het moest sluiten en toen is het gekraakt door onder anderen Akkie en Piet Vinke, de vader van campingbeheerder Rudi Vinke. Sindsdien houden we het middels een stichting open in eigen beheer. Het onderhoud betalen we uit de opbrengsten. Of ik ook bij die krakers zat?'' Met een ondeugende grijns: ,,Ik was toen net op vakantie.''