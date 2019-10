Kringloop Waypoint in Kampen verhuist en schuift één pandje op

Nee, grote verhuiswagens hebben ze niet nodig. Maar steekwagentjes zullen later deze week zeker wél van pas komen voor de personeelsleden en vrijwilligers van kringloopwinkel Waypoint in Kampen. De zaak gaat verhuizen… Naar het pand van de directe buren in het centrum van de stad.

De zaak probeert al een aantal jaren kleding en kleine meubelen te verkopen aan de Oudestraat in Kampen. Met de winst worden vervolgens diverse goede doelen gesteund. Ook in het nieuwe pand blijft dat de bedoeling en bijvoorbeeld de openingstijden zullen niet worden gewijzigd, zegt eigenaresse Yvonne Vink.

Kledingstukken

Op maandag is de winkel van Vink altijd gesloten, maar toch is ze al volop bezig met de verhuizing. Dat moet ook, want het is de bedoeling dat Waypoint aanstaande vrijdag (1 november) open gaat aan de Oudestraat 138. De kledingstukken met rekken zullen voornamelijk donderdagavond verplaatst worden, vanuit hun huidige zaak aan de Oudestraat nummer 136.

,,In de tussentijd blijven we wel gewoon geopend. We hebben ook best een vaste groep met klanten, die bijvoorbeeld een bakje koffie komen doen’’, zegt Vink over de aankomende dagen. ,,We hebben verschillende kleinere redenen om te verhuizen. Het is allemaal net iets mooier, iets groter en de pui is wat stijlvoller.’’