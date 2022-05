Kringloopbedrijf ontdekt bijzondere ‘smokkelkinderwagen’ uit oorlogstijd

Lennard de Ruiter (28) komt wel vaker in huizen die voor zijn werkgever Kringloop Felix worden leeggehaald, en het huis aan Spuistraat in Kampen was dan ook eigenlijk niets bijzonders. ,,Maar het stond wel vol, de bewoonster was overleden en had veel verzameld’’, weet de kringloopmedewerker, die werd rondgeleid door de tante van de bewoonster.