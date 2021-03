Kroegbaas maakt parkje van zijn terras in Kampen: ‘De lol is er wel af’

poll Klanten krijgen (bijna) het rijk alleen in grote winkels: ‘Financieel kan het niet, maar mensen verwachten het’

7:38 Met zijn tweeën meubels kopen in een verder lege showroom. Of met een persoonlijk adviseur kleding uitzoeken, zoals alleen de rijken der aarde doen. Het is vanaf woensdag ook de realiteit in grote winkels in deze regio. Financieel kan het niet uit, maar de klanten verwachten het. ,,Dat is ons dilemma.”