'Kunst in de Kloof' bij station Kampen-Zuid in de wacht

Kompass heet het landschapswerk dat kunstenaar Paul de Kort een jaar of zeven geleden ontwierp in opdracht van de provincie en de gemeente Kampen; drie windrozen tussen de N50 en het station Kampen-Zuid in, verwijzend naar de scheepvaart ten tijde van de gloriejaren van Kampen. ,,'t Is eigenlijk een beetje doodgebloed, zou je kunnen zeggen'', erkent De Kort. ,,Maar ik heb geduld.''